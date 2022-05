Torffrei, auf chemisch-synthetische Pestizide und Dünger verzichten: Wer diese drei Kernkriterien erfüllt, hat seit fünf Jahren gute Chancen, eine "Natur im Garten"-Plakette in seinem botanischen Reich sein eigen zu nennen. Vergeben wird sie vom Verein "Natur im Garten", den es seit fünf Jahren in der Steiermark gibt und der seit damals zu einer wichtigen Plattform für naturnahes und ökologisches Gärtnern im privaten Bereich wie in öffentlichen Grünräumen geworden ist. Dieses Jubiläum wird nun im Juni einen Monat lang gefeiert (siehe Infokasten).