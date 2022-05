Einen aufregenden Schultag erlebten am Montag rund 60 Mädchen und Buben der Volksschulen St. Veit in der Südsteiermark, St. Nikolai ob Draßling und Weinburg. Sie verlegten ihre Klassenzimmer kurzerhand auf den Vorplatz der Pfarrkirche St. Veit, wo für sie praktischer Sachunterricht der besonderen Art am Stundenplan stand. Bei einem Workshop mit Bio-Imker Thomas Lorber aus Perbersdorf erfuhren die jungen Südsteirerinnen und Südsteirer an mehreren Schaustationen, woher der Honig aus der Region kommt und wie er produziert wird.