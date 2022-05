Sie haben das Tischlerhandwerk von Riegersburg bis nach New York gebracht

Mit Fotoserie. Die Tischlerei Radaschitz, die auch in London und New York tätig ist, errang den Innovationspreis. Unter den insgesamt neun Preisträgern sind auch der Weinhof Lockenbauer in Tieschen und Hatzendorfer Landwirt August Friedl.