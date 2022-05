SP-Vizebürgermeister Robert Trummer ist in Fahrt. Nachdem er diese Woche schon mit Vorwürfen gegen Stadtmusik-Obmann Peter Pöllabauer und die Instrumentalisierung der Stadtmusik durch die Stadtregierung an die Öffentlichkeit ging, legte er nun gegen Bürgermeister Josef Ober nach. Sein Vorwurf in einem Schreiben, das der Kleinen Zeitung vorliegt: Die Entwendung eines von sieben Plakatständern zum politischen Kabarett „Der alte Revoluzzer – vom 2. Weltkrieg bis zum Heute“. Auch ein Sachspendenstand für die Ukraine sei schon blockiert worden.