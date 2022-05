Ein junger Südoststeirer (19) war am Donnerstag in der Früh kurz vor 7 Uhr auf der L 207 mit einem Pkw von Brunn in Richtung Hatzendorf (Gemeinde Fehring) unterwegs. Kurz nach der Kreuzung Unterhatzendorf kam das Fahrzeug rechts von Straße ab, stürzte über die Böschung und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Dach zu liegen.