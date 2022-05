„Ja, ich habe meine Funktion als Kapellmeister in der vergangenen Woche zurückgelegt. Freiwillig war das allerdings sicher nicht“, tobt Robert Trummer, Ex-Kapellmeister und SP-Vizebürgermeister in Feldbach. Die Stadtmusik kommt aktuell nicht zur Ruhe: Nachdem man sich in der vergangenen Woche mit einem offenen Brief gegen politische Instrumentalisierung der FPÖ gewehrt hatte, wirft der nunmehrige Ex-Kapellmeister genau eine solche wieder in den Raum.