"Wir wurden um 12.48 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der B 68 zwischen Rohr und Fladnitz gerufen und sind mit einem Fahrzeug ausgerückt", berichtet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rohr an der Raab, Ewald Zeitvogel. Der Motorblock des Pkw ging am Weg nach Fehring während der Fahrt plötzlich in Flammen auf. Der Lenker brachte das Fahrzeug am Gehsteigrand zum Stillstand.

Handfeuerlöscher reichte nicht aus

"Die vier Insassen versuchten dann, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, was ihnen nicht gelang", so Zeitvogel. Die Feuerwehr konnte den Brand dann schnell löschen, ein Abschleppdienst brachte das Auto von der Straße. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.