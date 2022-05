Die Bagger sind (zumindest vorerst) wieder abgezogen, das bestimmende Thema in Bad Radkersburg bleibt: sas Brunnen-Projekt am Hauptplatz. Anrainer hatten sich mit weiteren Bürgern zur "Interessengemeinschaft gegen die Brunnenerrichtung" zusammengeschlossen. Nachdem der für Montag geplante Baustart des Brunnens inklusive Kunstobjekt und Sprühnebelanlage abgebrochen wurde, lud Bürgermeister Karl Lautner (ÖVP) am Donnerstag zu einer Informationsveranstaltung. Das Ergebnis bleibt allerdings: Es wird gebaut.