Am Sonntag, dem 15. Mai, geht in Riegersburg die elfte Auflage des Vulkanlandtriathlons über die Bühne. Und die Veranstaltung ist schon ausgebucht. "Wir haben 300 Einzelstarter und 15 Staffeln mit je drei Athleten. Es würden mehr mitmachen – aber das Seebad verträgt nicht mehr", erzählt Jörg Fink, Rennverantwortlicher und Sektionsleiter des HSV Feldbach, der mit Apollonia Fischer die Organisation stemmt. Am Renntag, am Sonntag, sorgen 50 freiwillige Helfer für einen reibungslosen Ablauf.