Eine 15-jährige Südoststeirerin fuhr am Dienstag gegen 12 Uhr mit ihrer Vespa auf der L 229 von Ebersdorf in Richtung Gnas. In Lichtenberg wurde die junge Frau laut ihren eigenen Angaben von einem Insekt abgelenkt. Dadurch übersah sie einen Baggerlader der Straßenmeisterei, der auf der Fahrbahn stand. Die Südoststeirerin prallte gegen die Frontschaufel und verletzte sich dabei.

Einsatzkräfte der Rettung (Radkersburg, Bad Gleichenberg und eine Notärztin) versorgten die Frau an der Unfallstelle. Sie wurde zuerst in das LKH Feldbach gebracht und im Anschluss in die Kinderchirurgie des LKH Graz transportiert.