Einer aufmerksamen Zeitungszustellerin ist es zu verdanken, dass der Brand in einem Hackschnitzellager in Katzendorf (Gemeinde Gnas) rasch entdeckt und Schlimmeres verhindert wurde. Am Freitag in der Nacht gegen 3.30 Uhr bemerkte die Frau nämlich Rauch, der aus dem Hackschnitzellager drang. Sie informierte sofort den Besitzer, der die Einsatzkräfte alarmierte.