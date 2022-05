Für das Einleitungsverfahren zu gleich sieben Volksbegehren können die Bürgerinnen und Bürger derzeit unterschreiben. Möglich ist das bis 9. Mai online per Handysignatur oder direkt auf den Gemeindeämtern. Diese haben dafür an zwei Tagen länger (bis 20 Uhr) und auch am Samstag geöffnet.