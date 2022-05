Unbekannte Täter suchten am vergangenen Wochenende eine Elektrofirma in Heiligenkreuz im Lafnitztal (Bezirk Jennersdorf) heim. Laut Angaben der Polizei entfernten sie gewaltsam die Einfriedung des Grundstückes an einem von der Bundesstraße nicht einsichtigen Bereich und verschafften sich so Zutritt auf den Lagerplatz.

Von dort stahlen sie mehrere Kabeltrommeln mit Erdkabeln aus Kupfer mit verschiedenen Querschnitten und zwei Holzleitern. Die hölzernen Kabeltrommeln dürften vom Lagerplatz gerollt und in ein Fahrzeug zum Abtransport geschafft worden sein.

Schaden im hohen vierstelligen Eurobereich

Tatortermittler des Kriminaldienstes Jennersdorf konnten Spuren sicherstellen. Die Höhe des Schadens liegt im hohen vierstelligen Eurobereich.