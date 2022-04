Der dreijährige Paul aus Steyr in Oberösterreich hat Leukämie und er braucht dringend gesunde Stammzellen. Leonie Danklmaier, steirische Landesschulsprecherin der Berufsschulen und Schulsprecherin an der LBS Bad Gleichenberg, hat dafür eine Typisierungsaktion an der LBS organisiert. Sie stellte die Brücke zwischen der LBS und dem Verein "Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich" her, wo Julia Neugebauer in der Organisation Team Ost für diese Aktionen zuständig ist.

Der kleine Paul braucht dringend gesunde Stammzellen © Sonstiges, Privat

LBS-Direktor Wolfgang Gressel hat dafür kurzerhand die notwendigen Ressourcen in der LBS zur Verfügung gestellt. Am Donnerstag am Vormittag haben sich 123 Berufsschülerinnen und Berufsschüler sowie LBS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter mittels Wangenabstrich typisieren lassen, um passende Stammzellenspender zu finden.

Überwältigt von hoher Teilnehmerzahl

Laut Gressel ist Bad Gleichenberg bisher die einzige steirische Landesberufsschule, an der die Aktion stattfindet. Er zeigte sich überwältigt und berührt von der hohen Bereitschaft zur Solidarität. Es soll aber noch weitergehen mit Schülerinnen und Schüler im nächsten Turnus. "Ein weiterer Termin im Juli ist schon vereinbart", so Gressel.

Julia Danklmaier, sie absolviert derzeit die Abschlussklasse der Berufsschule, hat sich selbst schon vor einiger Zeit typisieren lassen. Wie sie auf die Idee zur Aktion gekommen ist? "Die Schülervertretung in Oberösterreich hat das schon gemacht und ist an uns herangetreten. Ich habe gefunden, dass das eine tolle Aktion ist", so die Landesschulsprecherin. Sie hat Direktor Gressel angesprochen, der hat gleich zugesagt, die Räumlichkeiten bereitzustellen. "Innerhalb von eineinhalb Wochen haben wir das dann gemacht", so Danklmaier. Mit einer so großen Resonanz hätte sie nicht gerechnet, versichert sie. Knapp 100 der 318 Berufsschüler, die aktuell an der LBS Bad Gleichenberg sind, haben mitgemacht. Gressel und Danklmaier hoffen, dass auch beim Termin im Juli wieder viele teilnehmen.