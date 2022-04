Es ist eine Redewendung, die auf das Mittelalter zurückgeht. "In Teufels Küche kommen" steht als Synonym für große Schwierigkeiten, in die man unter Umständen gerät. Eine Küche, in der Sünder für ihre Taten zu büßen hatten. Auch im heutigen Sprachgebrauch findet die teuflische Redewendung ihren Platz.