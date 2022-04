Wie einfache Handzeichen Kommunikation zwischen Eltern und Babys erleichtern

Babyzeichensprache überbrückt das Stadium des "Nicht Sprechens". In Kursen lernen Eltern gemeinsam mit ihren Kleinen das Grundvokabular von rund 70 Zeichen. Ein Einsteigerkurs mit Schnupperstunde startet am 28. April in Gnas.