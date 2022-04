In der Aula der Alten Universität überreichte am Montag Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang an acht steirische Persönlichkeiten Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Neben Familienmitgliedern, Freunden und Wegbegleitern der Ausgezeichneten begrüßte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer auch Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner sowie den Botschafter von Kolumbien Miguel Camilo Ruiz Blanco.