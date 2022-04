Es sind vor allem junge Frauen und Kinder, die seit rund sechs Wochen in der Südoststeiermark aus den Bussen und Kleintransportern aus der Ukraine steigen. Mittlerweile sind mehr als 190 Geflüchtete in der Kurstadt und weitere 40 in der Gemeinde Gnas untergebracht. Experten, wie etwa Flüchtlingskoordinator Michael Takacs, vermuten, dass es in den nächsten Wochen noch deutlich mehr werden.



In der Region heißt man die Geflüchteten jedenfalls mit offenen Armen willkommen. Rasch hat sich nach den ersten Angriffen auf die Ukraine ein Netzwerk aus solidarischen und hilfsbereiten Menschen gebildet. Vor allem die gebürtigen Ukrainerinnen Oksana Ulrich und Oksana Mandl haben sowohl in der Region als auch vor Ort in der Ukraine Lieferungen von Hilfsgütern, Unterbringungen und Sammelaktionen organisiert, wie etwa die Gleichenberger Gemeinderätin Marianne Müller-Triebl berichtet.