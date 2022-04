Es ist gleich eine doppelte Premiere: Zum ersten Mal findet das Dixie- & Swingfestival in Weiz statt, nachdem zuvor stets Fürstenfeld der Hauptveranstaltungsort war. Von 6. bis 15. August erwartet die Gäste ein breit gefächertes Programm mit nationalen wie auch internationalen Musikerinnen und Musikern. Zu letzteren zählt die schwedische Carling Family, die für Premiere Nummer zwei verantwortlich ist: Zum allerersten Mal überhaupt spielt sie am 12. August in Österreich – im Kunsthaus Weiz. Gunhild Carling, Jazz-Sängerin und Multiinstrumentalistin spielt zudem am 14. August mit der renommierten Big Band Bad Gleichenberg, die von Sigi Feigl geleitet wird.