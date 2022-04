Der Feldbacher Sonnwendlauf ist für alle Laufbegeisterten ein Fixtermin. Am 11. Juni ist es wieder so weit. Coronabedingt hatte es im Vorjahr eine Premiere gegeben. Statt mehrerer Runden durch die Feldbacher Innenstadt war TUS-Obmann Erwin Klobasa das Wagnis einer völlig neuen Streckenführung eingegangen. Gestartet wurde das Laufevent nämlich am Bahnhof in Gnas und führte entlang der Gleichenberger Bahn nach Feldbach.