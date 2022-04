Die regennasse Fahrbahn der B 66 wurde einem Autolenker am Dienstagnachmittag zum Verhängnis. Der Mann war – aus Richtung Riegersburg kommend – nach Auskunft der Polizei in einer relativ langsam fahrenden Kolonne unterwegs. Auf der langen Geraden neben dem Truppenübungsplatz (Gemeindegebiet Feldbach) wollte er – als Dritter in der Kolonne fahrend – überholen. Beim Ausscheren geriet der Pkw allerdings ins Schleudern und schlitterte über die Fahrbahn in den Straßengraben. Die nachkommenden Fahrzeuge konnten rechtzeitig anhalten.