Mehr als 2000 Gäste werden am Samstag (23. April) wieder in Gnas erwartet. Die "Zelt Air Clubbing Edition" beim Kreisverkehr in Katzendorf geht dann über die Bühne. "Volksmusik meets Hardstyle – es ist eine bunte Mischung für junges Publikum", verrät Gastgeber Stefan Rauch (Zeltverleih Rauch) über die Veranstaltung. K's Live, die Draufgänger, Harris & Ford und Stefan Rauch werden für Stimmung sorgen.