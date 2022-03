Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Noch wenige Tage bis zum Osterfest: Die Produktion von Selchfleisch und -würstel ist in der Region angelaufen. Die Nachfrage ist nicht nur in den regionalen Hofläden groß.

Andreas Käfer beim Räuchern des Osterschinkens © kk

Jedes Jahr ist die Vorfreude auf die traditionelle Osterjause am Ostersamstag besonders groß: Bauernbrot, Ostereier, Kren – und natürlich Osterfleisch. Ein gutes Ostergeselchtes wird in Handarbeit eingebeizt, geräuchert und gekocht. Besonders wichtig ist aber die Qualität und Herkunft des Fleisches, damit es schmackhaft und saftig bleibt.

Vom Acker bis zum Teller

Andreas Käfer aus Hinteregg bei Pöllau ist gerade dabei, seine Hof-Räucherei einzuheizen. Es duftet nach Buchenholz. Echte Späne werden hier verwendet. Darüber hängt er ein zwei Kilogramm schweres Stück Fleisch. "Die Liste der Vorbestellungen wird immer länger, wir sind aber für jeden gerüstet", lacht der junge Oststeirer.

Drei Wochen vor dem Osterfest befinden sich die heimischen Schweinebauern und Direktvermarkter aktuell in Hochsaison. Die Nachfrage an Selchfleisch, Schinken und Würstel ist ungebrochen groß. "So lange es uns Schweinebauern gibt, bleibt der Osterkorb auch immer voll", weiß Käfer.

Die Tiere werden artgerecht gehalten Foto © (c) bernhard bergmann

Auf seinem Familienbetrieb – etwa 350 Freilaufschweine werden gehalten – produzieren zwei Generationen jährlich Hunderte Kilo Osterschinken. Das Futter für die Tiere stammt zu einhundert Prozent von den eigenen Feldern. Verkauft wird das Fleisch ausschließlich ab Hof und am Bauernmarkt in Hartberg. "Noch nie hat jemand auf sein Osterfleisch vergessen, das ist den Menschen wohl heilig", schmunzelt der 37-Jährige. "Üblich ist auch, dass viele Kunden die Räucherei zu Hause selbst in einem kleinen Räucherschrank durchführen. Ob der andauernden Trockenheit ist heuer aber besondere Vorsicht geboten", warnt der Landwirt.

Auch Maria und Josef Matzhold aus Fehring befinden sich in Hochsaison Foto © Wurzinger

Das begehrteste Stück der Steirer ist und bleibt übrigens das Fricandeau. "Das ist das absolute Muss im Osterkorb, versehen mit einem kleinen Spreckrand. So bleibt es besonders saftig", erzählen die beiden Direktvermarkter Maria und Josef Matzhold aus Fehring. Auch Selchwürstel und magere Stücke wie das Kaiserteil sind beliebt. Aktuell arbeitet die Buschenschank-Familie an den Vorbestellungen – die Nachfrage ist auch hier groß, Fleisch gibt es aber genug.