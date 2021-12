Am späten Montagnachmittag kollidierte ein Pkw in St. Margarethen an der Raab mit einem Lkw. Der Lenker des Lkw und der Beifahrer des Pkw erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Der Lkw-Lenker sowie der Beifahrer des Pkw erlitten Verletzungen unbestimmten Grades © Veronika Höflehner

Ein 18-jähriger Weizer fuhr am Montagabend gegen halb sechs auf der B68 in St. Margarethen an Raab von Norden in Richtung Süden. Als er in Richtung Takern II links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Lkw. Die beiden Fahrzeuge kollidierten infolgedessen.