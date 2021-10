Facebook

Martin Wacker aus Kirchberg an der Raab ist im Rennen für den beliebtesten Betriebsnachfolger des Landes © Lienhardt

Es ist wieder so weit. Die Wirtschaftskammer Steiermark sucht den beliebtesten Nachfolgebetrieb im Land, der dann mit dem „Follow Me- Award“ ausgezeichnet wird. Die WKO-Regionalstelle Südoststeiermark hat heuer Martin Wacker als Kandidat für die Region nominiert. Der gebürtige Kärntner - er ist gelernter Koch und Fleischhauer - hat mit seiner Frau am 1. November 2019 das Lebensmittelgeschäft der Familie Neumeister mitten in Kirchberg an der Raab übernommen.