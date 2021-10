Im dreitägigen Solarcamp in der MS St. Anna am Aigen bauten eine Klasse der Mittelschule und eine Klasse der FS Schloss Stein zwei Kollektoren zur umweltfreundlichen Warmwasserbereitung.

"Vorwärmen - und jetzt mit dem Lötzinn hin", leitet Karl Waltendorfer an. Für Ilknur und Elisa ist das absolutes Neuland. Denn üblicherweise haben die beiden Schülerinnen der 2. Klasse der Fachschule Schloss Stein mit Lötbrenner, Akkuschrauber und Co. nichts zu tun. Jetzt aber schon, denn sie sind beim dreitägigen Solarcamp (siehe Infokasten) in der MS St. Anna am Aigen dabei.