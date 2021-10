Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Fahrbahn muss frisch asphaltiert werden © Land Steiermark/A16

Zwischen der Gleichenberger Straße B 66 und dem Hürther Kreisverkehr muss die L 259, die Purkla Straße, einer Fahrbahnsanierung unterzogen werden. Denn "der Abschnitt ist äußerst sanierungsbedürftig, was nun behoben wird", heißt es in einer Aussendung vom Land Steiermark. Auf einer Länge von exakt 1920 Metern wird neuer Asphalt aufgebracht. "In Summe investieren wir 550.000 Euro", erklärt Landesverkehrsreferent Anton Lang.