In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich in Sicheldorf (Südoststeiermark) unweit von Bad Radkersburg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei junge Männer aus dem benachbarten Ort ums Leben kamen.

Nach ersten Informationen der Polizei fuhr ein 24-jähriger Autolenker aus der Südoststeiermark gegen 0.50 Uhr auf der Landesstraße 205 aus Richtung Laafeld kommend in Richtung Sicheldorf. Am Beifahrersitz befand sich ein 17-jähriger Bursche, ebenfalls aus der Südoststeiermark. "Sie dürften wohl am Heimweg gewesen sein", erzählt Erwin Irzl von der Freiwilligen Feuerwehr.

Aus Fahrzeug geschleudert

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, woraufhin der Pkw links von der Fahrbahn abkam, eine Holzhütte durchbrach und anschließend gegen einen Baum krachte.

Dabei wurden beide Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert. Als der Notarzt am Unfallort eintraf, konnte nur mehr der Tod der beiden Insassen festgestellt werden.

Die Einsatzkräfte konnten für die beiden Insassen nichts mehr tun © kk

Vorbeikommender Fahrer entdeckte Trümmer auf Straße

Entdeckt wurde der Unfall von einem vorbeikommenden Fahrer, der die herumliegenden Trümmerteile auf der Straße bemerkte. "Die Straße war sehr verschmutzt und man hat schon gesehen, dass hier etwas passiert sein muss", erzählt Irzl.

Daraufhin fuhr der vorbeikommende Fahrer sofort zur Polizeistation Sicheldorf und meldete seine Sichtung den Beamten. "Sie sind dann die Strecke abgefahren und haben so das Fahrzeug und die beiden jungen Männer entdeckt", schildert Irzl die Situation. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, doch es kam jede Hilfe zu spät.