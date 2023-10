Es sollten drei außergewöhnliche Shows für die südoststeirische Band "Die Draufgänger" werden: Zehntausende junge Brasilianerinnen und Brasilianer in Dirndl und Lederhose, die inbrünstig deutschsprachige Partylieder mitgrölen. Im brasilianischen Ort Blumenau findet seit 1984 das mittlerweile zweitgrößte Oktoberfest der Welt statt. Die Stadt wurde 1850 von deutschen Einwanderern unter der Leitung des Apothekers Hermann Blumenau gegründet und hat daher einen großen Bezug zur deutschen Kultur. Jedes Jahr werden dorthin auch österreichische oder deutsche Bands eingeladen. Doch starker Regen in Brasilien machte dem Fest einen erheblichen Strich durch die Rechnung. Bereits die Anreise gestaltete sich schwierig. 32 Stunden war die Band unterwegs, gelangte erst über Umwege mit dem Bus in die 300.000 Einwohner Stadt. Der Fluss Itajai trat über die Ufer.

"Bereits da war alles unter Wasser. Doch unser Konzert am Abend konnte noch stattfinden", erzählt Frontmann Albert Mario Lampel. Und das hatte es in sich. "Unglaublich. Alle haben laut mitgesungen, vor allem unsere Musikvideos zu 'Cordula Grün' und 'Marie' kennt man dort", so Lampel, der sich extra Bühnenansagen auf Portugiesisch einprägte. Und noch etwas wurde eigens einstudiert: der brasilianische Hit "Anna Julia", das "brasilianische Cordula Grün", wie Lampel sagt. 15.000 junge Brasilianerinnen und Brasilianer dankten es ihnen mit Gesang und frenetischem Applaus. Doch bereits kurz vor dem Auftritt erfuhren die "Draufgänger", dass es ihr letzter Auftritt am brasilianischen Oktoberfest für heuer sein werde. Lampel: "Wir haben im Livestream gesehen, dass das Festival aufgrund der Regenfälle für fünf Tage unterbrochen wird."

"Die Draufgänger" mit brasilianischen Fans in Tracht © KK/Draufgänger

2024 werden Auftritte nachgeholt

Das riesige Festzelt, das bis zu 60.000 Gäste pro Tag fasst, wurde komplett ausgeräumt, geschlossen und auch die "Draufgänger" wurden evakuiert. Sie bekamen ein 60 Kilometer entferntes Hotel am Strand. Dort hatten sie unfreiwillig zwei Tage länger frei. Am Sonntagmorgen ging es dann planmäßig wieder zurück nach Österreich. Es stehen TV-Auftritte und Auftritte in Klagenfurt, Südtirol und der Steiermark an – unter anderem ihr Heimspiel am 25. Oktober in Wörth bei Gnas. Doch die "Draufgänger" wollen wieder zurück nach Brasilien. "Der Bürgermeister von Blumenau hat uns bereits eingeladen, nächstes Jahr die zwei Auftritte nachzuholen", verrät Lampel. Dann wolle man aber zumindest Gummistiefel mitnehmen.