Die Steiermark ist um fünf begehrte Fotomotive reicher. Nach der absolvierten Platzwahl der Kleinen Zeitung, bei der wir heuer „Herausragendes aus der Steiermark“ präsentierten, haben die Top 5 ihre Trophäen erhalten. Nachdem die exklusive Steiermark-Herzbank mit der Nummer 1 jüngst beim Siegerfest in der Berghofer-Mühle in Fehring übergeben wurde, machte sich die Kleine Zeitung nun gemeinsam mit Steiermark Tourismus und Herzbank-Hersteller Wolfgang Wild (Almholz) auf den Weg, um den Unikaten für ihr tolles Abschneiden zu gratulieren.

Jubelstimmung herrschte in Vorau beim dortigen schmucken Freilichtmuseum. In Gleinstätten erinnert die Herzbank an eine fulminante Stimmenrallye für das urige Zeggern-Fest, das. Birkfeld erhält dank der Freunde und Unterstützer der Feistritztalbank ein weiteres Lärchenholz-Souvenir in Herzform. Die Liste der Top 5 komplettiert der Kneipp-Bewegungsturm in Auffen. Auch hier wurde aus der Sitzgelegenheit gleich ein Fotomotiv.

Die Bilder der Herzbank-Übergaben in Vorau, Gleinstätten, Birkfeld und Auffen: