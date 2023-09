Landeswappen für Klaus Zidek und Niceshops ist familienfreundlichster Betrieb

Kununu kürte niceshops zum familienfreundlichsten Handelsbetrieb Österreichs und Klaus Zidek Gmbh erhielt das steirische Landeswappen. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.