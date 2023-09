So weiß wie die Wolken um sie herum. Die kurz geschnittenen, schlohweißen Haare von Elisabeth Gmeindl heben sich nicht ab vom himmlischen Hintergrund, ihr Kopftuch mit Leopardenmuster schon. Gekonnt hat es sich die 78-Jährige um ihren Kopf gebunden. In rund 2000 Metern Höhe ist es frisch. Und atemberaubend schön. Genügend Luft zum Reden bleibt trotzdem. Als ein Heißluftballon in Sichtweite noch höher hinaus will, meint sie: "Wo wollen die denn hin? Zum Petrus?"