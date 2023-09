Am Sonntagvormittag ist in Bad Gleichenberg ein 54-jähriger E-Bike-Fahrer schwer gestürzt. Er war gegen 9.15 Uhr auf der Gemeindestraße im Ortsteil Steinbach in Fahrtrichtung Bad Gleichenberg unterwegs. Die Straße war an dieser Stelle leicht steil, da platze in einer Linkskurve der Schlauch des Vorderreifens. Der Lenker stürzte.

Der 54-Jährige, der einen Fahrradhelm trug, wurde schwer am Oberkörper verletzt und zog sich einen Bruch beim Handgelenk zu. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer eilten sofort zur Hilfe, mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann ins LKH Graz geflogen.