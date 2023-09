Neonazi Küssel moderierte Treffen von Coronamaßnahmen-Gegnern

In Hofstätten an der Raab fand ein Treffen von Coronamaßnahmen-Gegnern statt. Mit dabei waren nicht nur bekannte Gesichter der Bewegung, sondern auch der Rechtsextreme Gottfried Küssel, der moderierte. Das sorgt nun für Aufruhr, auch in der Bewegung.