Mit Videos. Von Babys über Großeltern bis zu Ärztinnen: 300 Menschen setzten auf Einladung der Initiative "Von Mama zu Mama" rund um Sarah Bauernhofer für die Geburtenstation am LKH Hartberg ein Zeichen.

Plüschstörche für die Kleinen, Plakate mit eindeutigen Botschaften – wie etwa „Weil es nicht egal ist, wo wir entbinden“ – für die Großen: Die Initiative "Von Mama zu Mama" lud Donnerstagabend im Kampf um den Erhalt der Geburtenstation am LKH Hartberg zum "Get-Together". Rund 300 Menschen kamen und trotzten dem durchwachsenen Wetter, um vor dem Krankenhaus ein Zeichen zu setzen. Denn die Geburtshilfe lasse man sich nicht so einfach wegnehmen, so der einhellige Tenor.