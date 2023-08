So gehen oststeirische Jäger und Bauern jetzt auf Krähen-Jagd

Das Land Steiermark gibt 7700 Krähen zum Abschuss frei - so soll die Überpopulation gemindert werden. Der Großteil der Tiere lebt im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Wie man an die Vögel nun rankommen möchte und was Naturschützer dazu sagen.