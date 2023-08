Zwei Pkw kollidierten am Dienstag in der Südoststeiermark miteinander. Eine 55-Jährige war mit seinem Pkw bei Klöch auf der L 259 vom Hürther Kreisverkehr in Richtung Klöchberg unterwegs, vor der Frau fuhr ein Lkw. Eine 25-Jährige fuhr zeitgleich mit ihrem Auto in die entgegengesetzte Richtung.

Die ältere Lenkerin bog nach links in die Finsterlstraße ein, obwohl sie den Gegenverkehr aufgrund des Lkws nicht sehen konnte. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Lenkerinnen. Die Feuerwehren Klöch und Hof bei Straden rückten mit neun Einsatzkräften zum Unfallort aus, gemeinsam mit der Straßenmeisterei Mureck wurde die Unfallstelle geräumt. Die 25-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, die 55-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach gebracht.