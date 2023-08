Am Samstagabend kam es in Deutsch Goritz in der Südoststeiermark im Dachgeschoß eines Mehrparteienhauses zu einem Wohnungsbrand. Ein 27-Jähriger hatte begonnen, sich auf dem Elektroherd Essen zu machen. Zwischenzeitlich legte sich der Mann in sein Bett, dabei dürfte er eingeschlafen sein.