Ursprünglich als Auftrittsmöglichkeit für die probenden Musikerinnen und Musiker aus dem Proberaum der Bands "Fragments of an Empire", "The Red Door" und "Brick Moon" 2009 konzipiert, entwickelte sich das "Where Swallows fly backwards"-Festival in den letzten zehn Jahren zu einem Fixpunkt für qualitativ hochwertige und nicht-kommerzielle Kultur am Land. Passend dazu findet das Musikfest am Gelände eines ehemaligen Bauernhofs in Wörth bei Gnas statt, eben dort, wo die Schwalben rückwärts fliegen.