Am Samstag, dem 19. August, findet das schon traditionelle Fest der neun Eruptionswinzer statt, die für Bewegung im Vulkanland sorgen. Ganz in diesem Zeichen steht das diesjährige Eruptionsfest mit dem Motto "Wenn Reben bewegen". Gastgeber ist diesmal das Weingut Hutter in Reiting 2 bei Feldbach.