Das Datum auf dem Joghurtbecher, das schon eine Weile im Kühlschrank steht, ist schon mehrere Tage her. Der Becher war - bis auf dem Weg vom Supermarkt in den heimischen Kühlschrank - immer gekühlt. Kann man das Joghurt noch essen? Ist der abgedruckte Zeitpunkt das Verfallsdatum oder das Mindesthaltbarkeitsdatum? Und was bedeuten diese Bezeichnungen überhaupt?