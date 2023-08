Anfang Juni 2024 werden die neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments gewählt und langsam lichten sich die Nebel, wer sich für einen Sitz in Brüssel bzw. Straßburg bewerben will. Am Freitag gab die SP-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der SPÖ Südoststeiermark Cornelia Schweiner (43) ihre Kandidatur bekannt, ihre Kampagnenwebsite ging bereits online. "Ich habe in den vergangenen Wochen mit vielen Freundinnen und Freunden inner- und außerhalb der Sozialdemokratie Gespräche geführt und großen Zuspruchfür meine Kandidatur erhalten", lässt die Fehringerin wissen. Deshalb werde sie sich im Herbst dem Hearing für die Spitzenkandidatur der SPÖ Steiermark stellen.