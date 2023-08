Alles begann mit einer Erkältung. Monika Neuherz und ihre zwei Töchter, aus Welten (Bezirk Jennersdorf) verkühlten sich Ende März dieses Jahres. Nach ungefähr zwei Wochen waren die Kinder wieder genesen, doch bei ihrer 47 Jahre alten Mutter hielt die Krankheit an und wurde immer schlimmer. In der Nacht von 26. auf 27. März kollabierte Monika Neuherz und hustete Blut, ihr Mann verständigte die Rettung. In Feldbach wurde ihr eine Lungenentzündung diagnostiziert. Rasch verschlechterte sich der Zustand von Monika Neuherz und sie wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Graz geflogen. Dort folgten ein schwerer septischer Schock und ein einhergehendes Multiorganversagen. Vier Wochen lang befand sie sich im künstlichen Tiefschlaf – mehrmals musste sie medizinisch wiederbelebt werden.