"Der Kanal ist schon zurückgegangen", beruhigt Franz Konrad, Presse-Beauftragter für den Feuerwehrverband Radkersburg, gleich zu Beginn des Lokalaugenscheins durch das krisengebeutelte Mureck. Wie berichtet, kämpften die Murecker nach dem starken Hochwasser am Wochenende mit Grundwasser, das es herauf in die Keller drückte und mit überfüllten Abwasserkanälen, sodass in manchen Haushalten kein Wasser mehr abrinnen konnte.