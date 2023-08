In den Sommermonaten starteten Steiermarks Grüne eine Wanderreihe, die an mehreren Standorten in der Steiermark zu Wanderungen lädt, um sich mit lokalen Themen auseinanderzusetzen. In der Südoststeiermark führte der Ausflug die Teilnehmenden zur Vulkanlandsternwarte, wo es neben Sonnenbeobachtung auch noch um Lichtverschmutzung ging.