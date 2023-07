Am Wochenende heißt es drei Tage lang musizieren und komponieren: Das Weingut Fischer lädt gemeinsam mit Feber Wolle records, einem Musiklabel aus Wien, zum Songwriting Camp ins idyllische St. Anna am Aigen. "Wir wollen für Künstlerinnen und Künstler einen Raum abseits ihres gewohnten Umfelds schaffen, in dem sie neue Songskizzen entwickeln, Text- und Arrangement-Ideen austauschen und neue Partner für Kollaborationen finden können", erklärt Organisator Bernhard Fischer.