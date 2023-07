Immer wieder kommt es im Siedlungsgebiet östlich des Landesbahnenbahnhofs und südlich der Gleichenberger Straße in Feldbach zu Überflutungen. Hangwässer, die vom Rotkreuzberg kommen, gefährden das gesamte Siedlungsgebiet in diesem Bereich, zu dem auch die Neusiedlung gehört, die bei kurzen, aber starken Regenfällen, die immer häufiger werden, stark in Mitleidenschaft gezogen wird.