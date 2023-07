Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagvormittag in Halbenrain. Ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf führte gegen 8.30 Uhr bei einem Einfamilienhaus Kaminsanierungsarbeiten durch. Dazu stieg der Südburgenländer auf eine Leiter, um auf das Dach des Hauses zu gelangen. Als er fast am Dach angekommen war, dürfte - nach Angaben der Polizei - die Leiter weggerutscht sein. Der Mann fiel aus rund 2,80 Metern Höhe zuerst auf eine geöffnete Tür und dann auf den Boden.