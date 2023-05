Der Bus ist bereits in Flammen gestanden, als der Busfahrer etwas bemerkte: Am Sonntagabend kam es in Sankt Stefan im Rosental auf der L212 zu dem Brand. Aus dem Motorraum fing es zu rauchen an: Ein hinter dem Bus fahrender Pkw-Lenker erkannte die Situation zuerst und setzte den Notruf ab. Dem Busfahrer, der sich auf einer Leerfahrt befand, wurde die heikle Situation kurz darauf selbst bewusst, er hielt sofort an einer freien Bushaltestelle an und flüchtete aus dem Fahrzeug.

Mit schwerem Atemschutz bekämpften die Feuerwehren Sankt Stefan im Rosental und Lichendorf mit 40 Einsatzkräften die Flammen. Erdreich musste von der Straßenmeisterei ausgehoben werden, weil Motoröl ausgeflossen war. Der Einsatz konnte nach drei Stunden abgeschlossen werden, verletzt wurde niemand, der Bus hat einen Totalschaden.

Während der Arbeiten war die L212 in diesem Bereich in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.