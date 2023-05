Nachdem am Montag ein 74-jähriger Südoststeirer in Straden auf zwei Frauen geschossen hatte, wurden nun neue Details zur Wahnsinnstat bekannt. So kam eine 52-jährige Frau nur knapp mit dem Leben davon. Eine Kugel traf die Frau in den Bauch, sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mittlerweile ist ihr Zustand stabil. Ihre 61-jährige Bekannte, die sich zum Zeitpunkt der Tat zu Besuch bei der 52-Jährigen befunden hatte und daher nur zufällig in die Schusslinie des Nachbarn geraten war, hatte großes Glück. Sie erlitt nur einen Streifschuss an der Hüfte und wurde leicht verletzt.